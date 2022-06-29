Günay Güvenç'e Suudi Arabistan'dan teklif

Gaziantep FK'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e Türkiye'de bir çok kulüp talip olurken bu kez Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öğrenildi.



Gaziantep Güneş Gazetesi Spor Müdür'ü Ali Budak'ın haberine göre; Daha önce Trabzonspor, Galatasaray başta olmak üzere Yunanistan'dan bir kulübün talip olduğu Günay Güvenç'in menajerine bazı teklifler geldiği ve bunlardan birinin Suudi Arabistan kulübü olduğu bildirildi.



Kırmızı siyahlı kulübün şampiyonluk olup Süper Lig'e çıktığı kadrodan kalan isimlerden olan başarılı kaleci için kulübe şu ana kadar resmi bir teklif gelmezken oyuncunun menajerine gelen talepler doğrultusunda Günay Güvenç'in de kafasının karıştığı öğrenildi.



KULÜP GÜNAY İLE MASAYA OTURACAK



Bolu Gazelle'de kampa giren kırmızı siyahlılarda başkan ve yöneticiler Günay Güvenç ile burada bir durum değerlendirmesi yapacak. Günay'ı bırakmak istemeyen ve oyuncusuyla yola devam etmek isteyen Gaziantep FK'nın deneyimli kaleci ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirecek. Günay'ı isteyen kulüplerin bonservis konusunda nasıl bir bakış açısı içerisinde olduklarınıda bilmeyen kırmızı siyahlı kulübün Günay ve menajeri ile yapılacak görüşmenin ardından bir yol haritasıda belirleyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.





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