Guirrassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk etti.
Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplam 5-2'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.
Borussia Dormund, Serhou Guirassy'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.
Barcelona, 54. dakikada Ramy Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Guirassy ise 76. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, Barcelona ilk maçın avantajıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı. Dortmund ise turnuvaya veda eden takım oldu.
RAKİP BAYERN YA DA INTER
Barcelona, yarı finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.
Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplam 5-2'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.
Borussia Dormund, Serhou Guirassy'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.
Barcelona, 54. dakikada Ramy Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Guirassy ise 76. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, Barcelona ilk maçın avantajıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı. Dortmund ise turnuvaya veda eden takım oldu.
RAKİP BAYERN YA DA INTER
Barcelona, yarı finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.