Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın yeni hocası belli oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Muttalip Yerlikaya getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın yeni hocası belli oldu
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15 Ocak 2025 13:04
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Muttalip Yerlikaya getirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül'ün seçilmesi sonrası Grekoromen Milli Takımı'nın yeni teknik kadrosu da belli oldu.

Federasyonun açıklamasına göre Muttalip Yerlikaya'nın başında bulunduğu teknik heyette Şaban Donat, Seçkin Saruhan, Yusuf Düzer ve Atakan Yüksel antrenör olarak yer aldı.

Grekoromen Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini daha önce Nazmi Avluca üstlenmişti.

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