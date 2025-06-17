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Grekoromen Güreş Milli Takımı, İran'da büyük tehlike atlattı!

İran'da düzenlenen Tahti Turnuvasına giden Grekoromen Milli Takımımız, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar nedeniyle büyük tehlike yaşadı.

calendar 17 Haziran 2025 01:22
Haber: AA
Grekoromen Güreş Milli Takımı, İran'da büyük tehlike atlattı!
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İran'da düzenlenen Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail saldırıları nedeniyle büyük tehlike yaşadı.

Grekoromen Güreş Takımı sporcularının, İran'da kaldıkları yerin yakınına yapılan İsrail saldırısında büyük tehlike atlattığı görüntüler ortaya çıktı.

Milli takım antrenörü Atakan Yüksel, sosyal medya hesabından bu tehlikeli anlara ilişkin görüntüyü paylaştı.

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