Göztepe'yi 35 yaşındaki Yasin Öztekin sırtladı

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek rahat nefes alan Göztepe'de kaptan Yasin Öztekin bu sezon takımına hayat veren isim oldu.



Daha önce 1.5 sezon oynadığı sarı-kırmızılılara yaz döneminde Yılport Samsunspor'dan geri dönen 35 yaşındaki oyuncu, ligde ve kupada attığı kritik gollerle ön plana çıktı. Takımının ligde 9 haftada attığı 5 golün 3'ünü kaydeden Yasin, ilk olarak dış sahada 2-1 kaybedilen Beyçimento Bandırmaspor maçında ağları havalandırdı ama deneyimli futbolcunun golü puan için yeterli olmadı. Yasin, 6'ncı haftada Altınordu ile oynanan İzmir derbisinde ise çok kritik bir penaltı golüne imza attı.

Maçın 82'nci dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Yasin, takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı. Kaptan, son olarak da Yeni Malatyaspor müsabakasında sahneye çıktı. İlk yarının sonunda Mamah'ın pasını gole çeviren Yasin, 1-0'lık skorun baş mimarı oldu. Göz-Göz, Yasin'in ayağından bulduğu gollerle 6 puanı direkt hanesine yazdırıp düze çıktı. Tecrübeli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda da kritik bir penaltıyı gole çevirdi. Kupada 3'üncü Tur'da Karbel Karaköprü Belediyespor ile eşleşen Göztepe, 90 dakikayı golsüz tamamladı. Dakikalar 102'yi gösterdiğinde Göztepe penaltı kazandı ve Yasin atışı golle sonuçlandırdı. Yasin'le perdeyi açan Göztepe, Karaköprü'yü 2-0 yenerek turu geçti.