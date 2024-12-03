Göztepe'ye Doğan Erdoğan'dan sevindirici haber

Göztepe, sakatlıktan kurtulan Doğan Erdoğan takıma döndü. Ahmet Ildız'ın ise sakatlığı devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'ye Doğan Erdoğan'dan sevindirici haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2024 15:28
Trendyol Süpe Lig ekiplerinden Göztepe'ye Doğan Erdoğan'dan sevindirici haber geldi.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'e 4-1 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Doğan Erdoğan'ın iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı.
 Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara katıldı.

Son olarak Samsunspor deplasmanında forma giyen Doğan, daha sonraki 7 maçta görev alamadı. Orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Ahmed Ildız'ın da sakat olduğu Göz-Göz'de Doğan'ın iyileşmesi Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un elini güçlendirdi. Tedavisine devam edilen Ahmed'in ise tam olarak iyileşmediği ve bu haftayı da kaçıracağı belirtildi. Son 3 maçtır forma giyemeyen 28 yaşındaki Ahmed Ildız'ın Adana Demirspor maçından sonra formasına kavuşacağı kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery