Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i kadrosuna dahil etti.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Slovenya Milli Takımı'nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.



