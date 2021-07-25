Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Slovenya Milli Takımı'nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Slovenya Milli Takımı'nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.