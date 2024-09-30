Göztepe'nin savunmada büyük sorunu!

Süper Lig'de geçen hafta Samsunspor'a karşı deplasmanda 3-1 önde götürdüğü maçı 4-3 kaybeden Göztepe, savunmada alarma geçti.



Sarı-kırmızılılar 2 sezon sonra kalesinde ilk kez 3'ten fazla gol gördü. Son olarak 2021-2022'de Süper Lig'de küme düştüğü sezonun son haftasında Adana Demirspor'a 7-0 kaybeden Göz-Göz, o maçtan sonra bir daha 3'ten fazla gol yemedi. Samsunspor deplasmanında rakibine pozisyonlar da veren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Sivasspor müsabakası öncesi defans oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.



Stoilov'un sakat olan stoperlerin iyileşmesi durumunda ise bir dizi değişikliğe gidebileceği ifade edildi. Tedavileri süren Koray, Nielsen ve Miroshi'nin yokluğunda savunma üçlüsünü iki haftadır Taha, Heliton ve Bokele'den kuran Bulgar çalıştırıcının beklerde de rotasyon yapabileceği ifade edildi.



Ayrıca Stoilov'un, iyileşmesi durumunda Miroshi'yi sahaya sürüp Bokele'yi kızağa çekeceği, sağ bek pozisyonunda ise Ogün'ün yerine Nazım'a şans vereceği ileri sürüldü. Göztepe'de Samsunspor karşılaşmasında 4'üncü sarı kartını gören orta saha Dennis de cezalı duruma düştü.



