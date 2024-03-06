Göztepe'nin gizli kahramanı Ahmed Ildız

1'inci Lig'de en yakın rakibinin 7 puan önünde son sürat Süper Lig'e koşan Göztepe'de Ahmed Ildız, sezonun ikinci yarısında takımın hücumda en önemli futbolcularından oldu.



Özellikle ikinci yarıda ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girmeyi başaran 27 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Göztepe'nin bu periyotta yoluna namağlup devam etmesine büyük katkı yaptı. Sezon başında Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan uzun bir bekleme süreci sonrası transfer edilen ancak sakatlık yaşayıp yedek kalan oyuncu, teknik direktör Stanimir Stoilov döneminde formayı tekrar kaptı.



İkinci yarının ilk haftasında 2-1 kazanılan Sakaryaspor deplasmanında son 23 dakikada oyuna girip takımının ikinci golünü atan Ahmed ardından formayı hiç çıkarmadı. Ahmed Ildız son 7 haftadır ilk 11'de görev yaparken Göztepe bu periyotta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezon boyunca 10'u ilk 11'de toplam 17 maçta süre alan futbolcu 3 gol attı.



Pazar günü Şanlıurfaspor'la oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde moralli bir şekilde sürdüren Göztepe'de cezalı duruma düşen sağ bek Ogün bu karşılaşmada görev yapamayacak.





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