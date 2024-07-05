Göztepe, Melisa Sazalan ile anlaştı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Melisa Sazalan ile sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2006 doğumlu Melisa Sazalan ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Melisa Sazalan" ifadelerine yer verildi.
Arkas Spor altyapısında yetişen 18 yaşındaki voleybolcu son 2 sezonda Galatasaray'da görev yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2006 doğumlu Melisa Sazalan ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Melisa Sazalan" ifadelerine yer verildi.
Arkas Spor altyapısında yetişen 18 yaşındaki voleybolcu son 2 sezonda Galatasaray'da görev yaptı.
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