Göztepe, Melisa Sazalan ile anlaştı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Göztepe, Melisa Sazalan'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Melisa Sazalan ile anlaştı
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05 Temmuz 2024 17:21
 Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Melisa Sazalan ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2006 doğumlu Melisa Sazalan ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Melisa Sazalan" ifadelerine yer verildi.

Arkas Spor altyapısında yetişen 18 yaşındaki voleybolcu son 2 sezonda Galatasaray'da görev yaptı.

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