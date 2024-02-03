Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisini Göztepe 4-0'lık skorla kazandı.



Göztepe'ye derbide galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 58. dakikalarda Yalçın Kayan, 72. dakikada Billel Messaoudi ve 90+5. dakikada Taha Altıkardeş kaydetti.



Son 4 maçında 10 puan kazanan Göztepe, 42 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Altay ise son 3 maçında puan alamadı ve 11 puanda kaldı.



Göztepe, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Altay ise Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçta kötü serisini sonlandırmayı hedefleyecek.



Stat: Gürsel Aksel Stadyumu



Hakemler: Alpaslan Şen, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Soydan



Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız (Dk. 71 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 62 Messaoudi) Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 82 Mamah), Dennis (Dk. 70 Nielsen) Ogün Bayrak



Altay: Mustafa Çalışkan (Dk. 45+1 Ulaş), Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Murat Berkan Demir (Dk. 82 Mehmet Onur Yıldız), Mehmet Gündüz, Arda Gezer (Dk. 53 Caner Baycan) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 53 Enes Yetkin)



Goller: Dk. 45+2 ve Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 72 Messaoudi, Dk. 90+3 Taha Altıkardeş (Göztepe)



Sarı Kartlar: Dk. 32 Arda Gezer, Dk. 78 Sefa Özdemir (Altay)







