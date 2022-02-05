Göztepe ile Altay 58. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in iki İzmir temsilcisi Göztepe ile Altay, 6 Şubat Pazar günü profesyonel liglerde 58. randevuya çıkacak.



Bu sezonla birlikte 28 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 57 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 23, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.



Bu maçlarda Altay'ın 69 golüne karşılık Göztepe 49 gol kaydetti.



Süper Lig'de Altay ile oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, rakibine karşı son galibiyetini 9 Eylül 1979'da 3-1'lik skorla aldı. Daha sonraki 8 karşılaşmada Göztepe 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



Altay, ligin ilk devresinde 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



- Golcüler



İki takım arasındaki rekabette Altay'da 46, Göztepe'de 32 farklı isim gol üretti.



Altay adına 7 gol atan siyah-beyazlı ekibin eski sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan eski teknik direktör Mustafa Denizli takımları adına en fazla gol kaydeden isimler olarak dikkati çekiyor.



Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok atan isimler oldu.



- 6 Şubat'ta 2. randevu



İki ekip daha önce 6 Şubat'ta bir kez daha birbirlerine rakip olmuştu. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'in 19. haftasında 6 Şubat 2020'de Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Altay, Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.



- Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maç



Daha önce liglerde çıktıkları 57 müsabakanın 33'ünü Alsancak, 23'ünü Atatürk, 1'ini de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan iki takım Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez karşılaşacak.



Göztepe ile Altay arasındaki müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.





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