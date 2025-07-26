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Göztepe'den yeni takviye!

Göztepe, Grenoble forması giyen Beninli Juinor Olaitan transferinde mutlu sona ulaştı.

calendar 26 Temmuz 2025 14:09
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Göztepe'den yeni takviye!
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi sağ bek Arda Okan Kurtulan, stoper Allan Godoi, orta saha Rhaldney, sol bek Amin Cherni ve golcüler Janderson ile İbrahim Sabra'yı kadrosuna dahil eden Göztepe, ofansif orta alan oyuncusu Junior Olaitan transferini de bitirdi.

Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'yu rekor bir bedelle Avrupa'ya uğurlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble'da top koşturan Beninli Olaitan'ı İzmir'e davet etti.

Uzun süredir 23 yaşındaki futbolcuyu takip eden kurmaylar teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Olaitan'a onay vermesiyle transferi büyük ölçüde gerçekleştirdi. Fransa Lig 2'de 83 maça çıkan Junior Olaitan, 7 gol ve 7 asist kaydetmeyi başardı. Öte yandan ilk olarak 2021 yılında Benin Milli Takımı'nın formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, 32 maça çıkıp, 4 gol attı.

 
 
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