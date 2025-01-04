Göztepe'den Galatasaray'a hakem göndermesi

Göztepe Kulübü, Galatasaray'ın maç sonu yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den Galatasaray'a hakem göndermesi
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04 Ocak 2025 22:41
Göztepe Kulübü, Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Göztepe'nin 3 Ocak'ta yaptığı paylaşıma yanıt olarak Galatasaray, "İstanbul güvende, rahat olun." paylaşımı yaptı.

Göztepe, Galatasaray'ın görselde kullandığı Mertens, Osimhen ve Yunus Akgün'ün yanına hakem Alper Akarsu'yu da ekleyerek "1 kişi eksik kalmış!" yazdı.

İşte Göztepe'nin paylaşımı:

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