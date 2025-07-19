19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
1-160'
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
18:00
19 Temmuz
KFUM-Brann
2-090'
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
17:00
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
19:00
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
1-046'
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
18:30
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
21:15
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
20:30
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
22:30
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
22:00
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
23:30
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
13:00
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
5-1
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
1-1
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
2-3
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
14:00
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
0-0DA
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
15:00
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
0-089'
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
2-3
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
1-145'
19 Temmuz
M. United-Leeds United
0-041'
19 Temmuz
Angers-Caen
1-0DA
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
0-1DA
19 Temmuz
Nice-Ajaccio
0-0IPT
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
0-0DA
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
0-023'
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
1-019'
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
17:00
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
17:00
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
17:00
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
17:00
19 Temmuz
Reading-Tottenham
17:00
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
17:00
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
17:00
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
18:00
19 Temmuz
Nantes-Guingamp
18:30
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
22:00
19 Temmuz
Braga-Celta Vigo
22:00
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
1-3
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
1-086'

Göztepe'de Sambacılar öne çıkıyor!

Göztepe, kadrosundaki 8 Brezilyalı isimle yeni sezona hazır bir şekilde giriyor.

calendar 19 Temmuz 2025 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Sambacılar öne çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'de adeta Samba rüzgarı esiyor.

Özellikle Sport Republic şirketinin futbol şubesini devralmasıyla Brezilyalı futbolculara transferlerde ağırlık veren sarı-kırmızılılarda 8 oyuncu takımda yer aldı. Göztepe bu sezon Brezilya'dan 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı. İlk olarak Operario takımından 32 yaşındaki stoper Allan Godoi ile sözleşme imzalayan Göztepe, Brezilya'dan ikinci transferini Vitoria'nın 26 yaşındaki forveti Janderson'u alarak gerçekleştirdi. Brezilya'ya adeta çıkarma yapan yönetim son olarak Atletico GO'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe, geçen sezon forma terleten sambacı oyuncuları Emersonn, Juan, Heliton ve Romulo'yu Slovenya kampına götürdü. Geçen sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan sol bek Djalma Silva da şu an takımda yer alıyor. Göztepe'nin Brezilyalı oyuncuları Slovenya'da golf keyfi yaptı. Heliton, Emersonn, Rhadlney, Janderson, Juan, Romulo ve Godoi yoğun idman ve maç programından fırsat bulup golf oynadı. Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün transfer teklifinde bulunduğu golcü Romulo'nun kamp sonrasında satılmasına kesin gözüyle

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.