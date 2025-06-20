Göztepe'de hedef gençler: Gökdeniz ve Maia

MAIA, AVRUPA'YA SICAK BAKIYOR!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİDEN GÖRÜŞME!

Yerli rotasyonu güçlendirmek isteyen Göztepe, 23 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar için de ilk teması kurdu. Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen, forvet arkasında da görev yapabilen Gökdeniz'in çok yönlülüğü teknik ekibi etkilerken, Bodrum FK'nın talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle görüşmelerin şimdilik askıya alındığı ancak önümüzdeki günlerde yeniden bir görüşme olacağı gelen haberler arasında. Her iki oyuncunun da yaş ve potansiyel bakımından kulübün gelecek planlamasında önemli yer tuttuğu, Göztepe'nin mali disiplini koruyarak doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını genç ve çok yönlü oyuncular üzerine yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı ön libero Pablo Maia ve Bodrum FK'nın kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ı gündemine aldı.İzmir ekibinin uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki Pablo Maia, Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyiyor. Asıl mevkisi ön libero olan Maia, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 17 resmi maçta forma giyen oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Yaklaşık 9 milyon Euro'luk piyasa değeri nedeniyle Göztepe'nin bu transferde kiralama ya da satın alma opsiyonlu formüller üzerinde durduğu belirtiliyor. Avrupa'da kariyer yapma hedefi olan Maia'nın bu tavrı ise İzmir temsilcisi için avantaj olarak görülüyor.