Göztepe'de hedef galibiyet

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe, mutlak galibiyete kilitlendi.



Bu sezon sergilediği performansla Avrupa yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar tüm planlarını 3 puan üzerine yaparken, cezası biten golcü Romulo ile yeni transfer Emersonn'un da takıma dahil olması teknik ekibin elini güçlendirdi. Üst üste evinde Kasımpaşa ve Antalyaspor galibiyetleriyle büyük moral bulan sarı-kırmızılılar Kadıköy'de zafere imza atmak adına kenetlendi.



Son 25 yılda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası dahil deplasmanda 9 maça çıkan Göz-Göz 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 6 müsabakayı ise kaybetti. Bu süreçte 16 Nisan 2000'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenen Göztepe, 21 Şubat 2021 yılında da sahadan 1-0 galip ayrıldı. 14 Aralık 2002 senesinde ise İstanbul'dan golsüz beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, diğer müsabakaları kaybetti.



