Gol düellosunda Atalanta, Leverkusen'i mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti.



Gewiss Stadı'nda oynanan maçı Atalanta 3-2 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.



Maçın 11. dakikasında Leverkusen Aranguiz ile öne geçerken 23. dakikada Malinovsky ve 25'te Muriel'in golleriyle öne geçti ve ilk yarı 2-1 Atalanta üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya da golle başlayan Atalanta 49'da yine Muriel'le farkı ikiye çıkardı. 63'te Diaby skoru 3-2 yaptı ancak Alman temsilcisine yeterli olmadı.



İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mart Perşembe günü oynanacak.





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