Gol düellosunda Atalanta, Leverkusen'i mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-2 yendi. Rövanş 17 Mart Perşembe..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Gol düellosunda Atalanta, Leverkusen'i mağlup etti
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11 Mart 2022 00:51
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Gewiss Stadı'nda oynanan maçı Atalanta 3-2 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.

Maçın 11. dakikasında Leverkusen Aranguiz ile öne geçerken 23. dakikada Malinovsky ve 25'te Muriel'in golleriyle öne geçti ve ilk yarı 2-1 Atalanta üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Atalanta 49'da yine Muriel'le farkı ikiye çıkardı. 63'te Diaby skoru 3-2 yaptı ancak Alman temsilcisine yeterli olmadı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

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