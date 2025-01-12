Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası konuşacak

Başakşehir, başkan Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray maçından sonra açıklama yapacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası konuşacak
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12 Ocak 2025 16:29
Başakşehir, başkan Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray maçından sonra açıklama yapacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma sonrasında, sezonun ilk yarısının yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun mevcut hakem gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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