Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV'ye yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz sezon başında İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'i Fenerbahçe'nin istediğini söyledi.



İki oyuncunun da ayrılığına izin vermediklerini kaydeden Gümüşdağ, "Fenerbahçe Mahmut'u da istedi, İrfan'ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut'a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk. Doğru bir karar verdiğimiz de ortada." ifadelerini kullandı.



