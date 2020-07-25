Başakşehir'de Hasan Ali ve Clichy açıklaması

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Hasan Ali Kaldırım ve Gael Clichy ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Başakşehir'de Hasan Ali ve Clichy açıklaması
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25 Temmuz 2020 20:31
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV'de yaptığı açıklamalarda Hasan Ali Kaldırım'ın şu anda gündemlerinde olmadığını ve Clichy ile sözleşme yenilemek için görüştüklerini söyledi.

Clichy ile görüştüklerini kaydeden Gümüşdağ, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen, Clichy'nin arkasına gelir" ifadelerini kullandı.

Clichy'nin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan başkan, "Clichy'yi gelmeden Galatasaray ve Fenerbahçe de istiyordu. Dediler ki, oyuncu başkan ile konuşmak, teknik direktör ile görüşmek, tesisleri görmek ve hedeflerinizi dinlemek istiyor dendi. Ben başkanlığımızda bununla karşılaşmadım." dedi.



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