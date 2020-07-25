Göksel Gümüşdağ: 'Sevilla, İrfan Can'ı istiyor'

Şampiyon Başakşehir'de yıldızlaşan isimlerden İrfan Can Kahveci, İspanya'ya gitmek istediğini söyledi ve başkan Göksel Gümüşdağ da Sevilla'nın oyuncuyu takip ettiğini belirtti.



İrfan Can yaptığı açıklamada, "3 senedir gidip gidip sonlarda veriyorduk şampiyonluğu. Başkan ile sezon başında sözleşme imzalarken, şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim diye söz vermiştim. Başkan da öyle bir şey olursa izin veririm demişti. İspanya Ligi'ni istiyorum. Hedefim o. İspanya'da oynadıktan sonra daha üst seviye takımlarda da oynamak isterim. İngiltere Ligi'ni kendime zor görüyordum tempolu diye ama sonra Burnley ile bir maç oynadık, daha kolay çalım yiyen oyuncular var. Benim için İspanya'nın daha uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.



Göksel Gümüşdağ ise, "Sevilla takip ediyor. Aynı şeyi Cengiz'e de söylemiştik, 'Hayalini Avrupa'ya kur' dedik" ifadelerini kullandı.



