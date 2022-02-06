Gökdeniz Bayrakdar: "Atsak 3 puan alabilirdik"

Fraport TAV Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökdeniz Bayrakdar: 'Atsak 3 puan alabilirdik'
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06 Şubat 2022 22:55
Fraport TAV Antalyaspor'un genç hücumcusu Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi yorumlayan Gökdeniz, "Arayı iyi değerlendirdik. Güzel bir kamp süreci geçirdik. Beşiktaş maçına iyi hazırlandık. Maça çok iyi başladık. 1 puan aldığımız için açıkçası mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gökdeniz, "Pozisyonlara girdik, atabilirdik, 3 puanla ayrılabilirdik ama olmadı. İnşallah kupadaki Hatayspor maçında galip gelmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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