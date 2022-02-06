Gökdeniz Bayrakdar: 'Atsak 3 puan alabilirdik'

Fraport TAV Antalyaspor'un genç hücumcusu Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.
Mücadeleyi yorumlayan Gökdeniz, "Arayı iyi değerlendirdik. Güzel bir kamp süreci geçirdik. Beşiktaş maçına iyi hazırlandık. Maça çok iyi başladık. 1 puan aldığımız için açıkçası mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Gökdeniz, "Pozisyonlara girdik, atabilirdik, 3 puanla ayrılabilirdik ama olmadı. İnşallah kupadaki Hatayspor maçında galip gelmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Mücadeleyi yorumlayan Gökdeniz, "Arayı iyi değerlendirdik. Güzel bir kamp süreci geçirdik. Beşiktaş maçına iyi hazırlandık. Maça çok iyi başladık. 1 puan aldığımız için açıkçası mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Gökdeniz, "Pozisyonlara girdik, atabilirdik, 3 puanla ayrılabilirdik ama olmadı. İnşallah kupadaki Hatayspor maçında galip gelmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.