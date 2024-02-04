Girona zirve yolunda Sociedad'a takıldı

LaLiga'nın 23. haftasında Girona ile Real Sociedad 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Girona zirve yolunda Sociedad'a takıldı
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04 Şubat 2024 01:03
İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Michel'in ekibi Girona ile Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid'i maç fazlasıyla geçme şansını kaybeden Girona 56 puana ulaşırken, Real Sociedad 37 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Real Madrid'e konuk olurken, Real Sociedad evinde Osasuna ile karşılaşacak.

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