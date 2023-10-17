Giovanni Guidetti'den Milli Takım itirafı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, A Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili,dedi.İtalyan başantrenör, AA'ya yaptığı açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında çok mutlu bir dönem geçirdiğini dile getirdi.Guidetti, 2017-2022 yıllarında görev yaptığı A Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili,ifadelerini kullandı.Görevinden kendi isteğiyle ayrılmadığına vurgu yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı,diye konuştu.Giovanni Guidetti, 2023 FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götürüp, olimpiyat kotası alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu dile getirdi.Ay-yıldızlı takımın kazandığı şampiyonluklara çok sevindiğini aktaran İtalyan başantrenör, sözlerine şöyle devam etti.Guidetti,şeklindeki soruya,şeklinde konuştu.İtalyan çalıştırıcı, başantrenörlük yaptığı dönemde A Milli Takım'a çağırmadığı Gizem Örge hakkındaki soruyu da yanıtladı.Milli liberonun 2023 FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansının hatırlatılması üzerine İtalyan çalıştırıcı,şeklinde görüş belirtti.Giovanni Guidetti, son 15 yılda Türk voleybolunun büyük bir ilerleme sağladığını dile getirdi.Kendisi ve yaptıkları hakkında konuşmayı sevmediğini anlatan İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:Türk voleybolunun gelişiminde oyuncuların rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan Guidetti,değerlendirmesinde bulundu.Guidetti, Türkiye'de gerekli değeri gördüğünü düşünüp düşünmediğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Guidetti,ifadelerini kullandı.İtalyan başantrenör, VakıfBank olarak bu sezon iddialı bir kadro oluşturduklarını anlatarak,şeklinde görüş belirtti.Sarı-siyahlı takımla yeni başarılar kazanmak istediğini aktaran Guidetti,diye konuştu.Giovanni Guidetti, dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Paola Egonu'nun VakıfBank kariyerinin sadece bir sezon sürmesine değindi.Voleybolda bazı şeyleri anlayamayabileceğiniz dönemler olabildiğine dikkati çeken Guidetti,diyerek sözlerini tamamladı.