Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Yunanistan'da NBA'in efsanevi isimleri Michael Jordan ve LeBron James'in ABD'de olduğundan daha büyük bir üne sahip olabileceğini iddia etti.



New York Times'tan Tania Ganguli'ye verdiği röportajda Antetokounmpo, Yunanistan'a döndüğünde gördüğü yoğun ilgiden şu şekilde bahsetti:



"LeBron James veya Michael Jordan Amerika için neyse, ben de Yunanistan için öyleyim. Belki de daha büyüğüm."



Bucks'ın süperstarı Antetokounmpo, 2021'de takımla şampiyonluk kazanarak Finaller MVP'si ödülünü kazanmış ve uzun süredir takımına olan sadakatiyle bu alanda bir sembol haline gelmişti.



