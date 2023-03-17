Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2020'de şampiyonluğu kazanma hissinin 'seks yapmaktan daha iyi' olduğunu söyledi.



28 yaşındaki oyuncu, The Athletic'ten Sam Amick ile MVP yarışında oynadığı rol ve ikinci bir şampiyonluk kazanma konusunda ne kadar "gözükara" olduğu hakkında konuştu.



Giannis'in 2021 NBA Finalleri'nin altıncı maçında Bucks'a zafer kazandıran tarihi 50 sayılık performansı hakkındaki konuşurken, Giannis beklenenden fazlasını şu şekilde açıkladı:



"Ah o duygu... harika bir duyguydu... Yaşadığım en iyi hislerden biriydi ve aklımdakini söylemeyeceğim bile, çünkü muhtemelen her yerde paylaşılacak. Üzgünüm, ama seks yapmaktan bile daha iyiydi. Anlatabiliyor muyum? Müstakbel eşimi ve çocuklarımı çok sevdiğimi de eklemek isterim.



Şampiyonluk kazanmak, hayatımda yaşadığım en büyük duyguydu ve bunu tekrar yaşamayı kesinlikle çok isterim. Takım arkadaşlarımla tekrardan, ayakta kalan son takım olmayı ve yaz dönemindeki o iki-üç aylık periyodda, dünyanın en iyi oyuncusuymuşum gibi hissetmeyi gerçekten çok isterim.



Bu sezon neler olur, veya Tanrı'nın benim için planı nedir bilemiyorum. Daha iyiye gideceğimi biliyorum ve bu ligde daha uzun bir yolum var. Şu anda bulunduğum nokta beni hiç tatmin etmiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde halen muazzam bir şekilde gelişebileceğimi düşünüyorum. Umarım öyle de olur."



Antetokounmpo, sezonda 31.5 sayı ve 11.9 ribaund ortalamalarına sahip ve Bucks ekibi ise, 50-20'lik derecesiyle NBA'de zirvede yer alıyor.





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