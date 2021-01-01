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Giannis: "Harden'la aram bozuk değil, bende çerçeveli forması var!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Brooklyn Nets yıldızı James Harden ile arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Brooklyn Nets yıldızı James Harden ile arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Nets yıldızının geçmişte "Giannis'in yeteneği yok" şeklinde yorumları nedeniyle, Bucks yıldızıyla arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

GQ'dan Zach Baron ile yaptığı röportajda Antetokounmpo, ikisinin arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair haberlerin "doğru olmadığını" belirterek, evinde Harden'ın çerçevelenmiş bir forması bulundurduğunu bile paylaştı:

"Birçok insan James Harden'la aramın bozuk olduğunu düşünüyor, ki bu doğru değil."


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