Ghezzal: "Derbi önemli ama kupa da var"

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Ghezzal: 'Derbi önemli ama kupa da var'
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10 Ocak 2021 21:13
Beşiktaş'ın asist makinesi Rachid Ghezzal, 2 asist yaptığı ve 2-2 biten Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Kazanmayı tercih edeceğini söyleyen Ghezzal, "Takıma geri dönmek ve gole katkı vermek güzel duyguydu ama ben bugün kazanmayı tercih ederdim" dedi.

Önümüzdeki hafta oynayacakları derbi için de görüşleri sorulan Cezayirli oyuncu, "Bu maçın önemini biliyoruz ama önce bir kupa maçımız var. Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Şu an dinleneceğiz sonra da bir sonraki maçımıza odaklanacağız" ifadelerini kullandı.



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