Gerrard'dan sert uyarı: 'Liverpool krizde değil ama...'

Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un içinde bulunduğu kötü gidişat hakkında açıklamalarda bulundu.





"LIVERPOOL O NOKTADA DEĞİL"



"Kriz" kelimesinin takıma yakıştırılmasından hoşlanmadığını belirten Gerrard, "Her yenilgi, özellikle de bu tarz bir yenilgi, krize biraz daha yaklaştırıyor. 'Kriz' kelimesini sevmiyorum çünkü kriz dediğim şey, bir kulübün yeniden zirveye dönmesi için bir yıl gerekmesi durumudur. Liverpool'un o noktada olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Takımda hala şampiyonluk yaşamış çok değerli oyuncular olduğunu hatırlatan efsane,ifadelerini kullandı.Gerrard, Liverpool'un ciddi sıkıntılardan geçtiğini açıkça ifade etti: