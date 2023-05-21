Georgios Bartzokas: 'Şanslılardı, çok acı verici'

THY EuroLeague finalinde Real Madrid'e kaybeden Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, maçın ardından konuştu.



Georgios Bartzokas şu ifadeleri kullandı; "Çok acı verici. Maçın büyük bölümünü önde götürdük. Son anlarda çok kritik iki serbest atış kaçırdık. Ayrıca tabii ki Llull'un maçı kazandıran basketi, bir de Rodriguez'in bir önceki şutu… Maçın sonunda şans faktörü büyük rol oynadı, bizim için acı verici bir mağlubiyetti."



