Georgios Bartzokas: "Final Four'a kalmaya çalışacağız"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Georgios Bartzokas: 'Final Four'a kalmaya çalışacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2023 23:49
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası çok zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Oyuncuların baskı sebebiyle normal formlarında oynayamadığını anlatan Bartzokas, "İki taraf için de çok zor maçtı. Oyuncuların normal formlarında oynayamaması hatalara sebep oldu. Pierre'in üçlükleri Fenerbahçe'ye özgüven verdi. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Salı günü kendi taraftarımızın önünde Dörtlü Final'e kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery