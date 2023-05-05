Georgios Bartzokas: 'Final Four'a kalmaya çalışacağız'

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası çok zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.



Oyuncuların baskı sebebiyle normal formlarında oynayamadığını anlatan Bartzokas, "İki taraf için de çok zor maçtı. Oyuncuların normal formlarında oynayamaması hatalara sebep oldu. Pierre'in üçlükleri Fenerbahçe'ye özgüven verdi. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Salı günü kendi taraftarımızın önünde Dörtlü Final'e kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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