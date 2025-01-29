Philadelphia 76ers, deneyimli oyuncusu Paul George'un parmağındaki sakatlık nedeniyle günlük olarak değerlendirmeye alınacağını duyurdu.



George'un sol serçe parmağındaki ekstansör tendonunda bir sakatlık olduğu ve geri dönüş tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği bildirildi.



George, sakatlığı Cumartesi günü Chicago Bulls'a karşı oynanan maçta 13 dakika oynadıktan sonra yaşamıştı.



76ers forveti, 76ers ile oynadığı 30 maçta 17.1 sayı, 5.6 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarına sahip.



