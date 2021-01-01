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George: "Çizgiye bir kez gitmiş olmam, saygısızlık!"

LA Clippers süperstarı Paul George, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynadığı karşılaşmada yalnızca tek serbest atış denemesi yapmasının "saygısızlık" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynadığı karşılaşmada yalnızca tek serbest atış denemesi yapmasının "saygısızlık" olduğunu söyledi.

Clippers dün gece Nets 120-124 yenilmişti ve Kawhi Leonard 33 sayı bulurken, George da 26 sayı kaydetmişti.

Leonard serbest atış çizgisinde 8/9 isabetle oynamasına rağmen, George 36 dakikada yalnızca bir sefer çizgiye gitmişti.

Maçtan sonra George, basına bununla ilgili şöyle konuştu:

"Bugün yalnızca tek serbest atış denemesinde bulunmuş olmamın, kesinlikle saygısızlık olduğunu düşünüyorum. O kadar pozisyonda temas almışken, yalnızca bir kere çizgiye gittim. Normalde kesinlikle gideceğim pozisyonlardı."


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