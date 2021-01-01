George: "Çizgiye bir kez gitmiş olmam, saygısızlık!"

LA Clippers süperstarı Paul George, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynadığı karşılaşmada yalnızca tek serbest atış denemesi yapmasının "saygısızlık" olduğunu söyledi.



Clippers dün gece Nets 120-124 yenilmişti ve Kawhi Leonard 33 sayı bulurken, George da 26 sayı kaydetmişti.



Leonard serbest atış çizgisinde 8/9 isabetle oynamasına rağmen, George 36 dakikada yalnızca bir sefer çizgiye gitmişti.



Maçtan sonra George, basına bununla ilgili şöyle konuştu:



"Bugün yalnızca tek serbest atış denemesinde bulunmuş olmamın, kesinlikle saygısızlık olduğunu düşünüyorum. O kadar pozisyonda temas almışken, yalnızca bir kere çizgiye gittim. Normalde kesinlikle gideceğim pozisyonlardı."



