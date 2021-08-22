Genoa'dan Perotti'ye: "Fenerbahçe'yle feshet, gel"

Genoa, Diego Perotti'nin Fenerbahçe'yle karşılıklı olarak yollarını ayırmasını ve ardından sözleşme imzalamasını bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Genoa'dan Perotti'ye: 'Fenerbahçe'yle feshet, gel'
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22 Ağustos 2021 17:45
Genoa, Diego Perotti transferine nokta koymak için Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh etmesini bekliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Genoa, kısa süre içerisinde Diego Perotti transferini açıklamayı umuyor. Perotti ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği ve feshin her an duyurulabileceği belirtildi.

33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2014-2016 yılları arasında Genoa forması giymişti.

Geçen sezon Roma'dan Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak transfer olan Arjantinli hücumcu sarı lacivertli formayla yalnızca 4 maça çıkabildi ve 3 gol kaydetti. 


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