Genoa'dan Perotti'ye: 'Fenerbahçe'yle feshet, gel'

Genoa, Diego Perotti transferine nokta koymak için Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh etmesini bekliyor.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Genoa, kısa süre içerisinde Diego Perotti transferini açıklamayı umuyor. Perotti ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği ve feshin her an duyurulabileceği belirtildi.



33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2014-2016 yılları arasında Genoa forması giymişti.



Geçen sezon Roma'dan Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak transfer olan Arjantinli hücumcu sarı lacivertli formayla yalnızca 4 maça çıkabildi ve 3 gol kaydetti.



