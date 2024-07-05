Gençlerbirliği, Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 34 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti
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05 Temmuz 2024 18:02
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 34 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kırmızı-karalarımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Manisa FK forması giyen Sinan Osmanoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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