Gençlerbirliği Futbol Akademisi altyapı seçmeleri, 14-25 Haziran tarihlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Türk futboluna çok sayıda oyuncu kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni futbolcuları yetiştirmek için seçme yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 4-12 Haziran tarihlerinde alınacak.
Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.
Türk futboluna çok sayıda oyuncu kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni futbolcuları yetiştirmek için seçme yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 4-12 Haziran tarihlerinde alınacak.
Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.
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