Gençlerbirliği'nde altyapı seçmeleri, 14-25 Haziran'da yapılacak

Gençlerbirliği Futbol Akademisi altyapı seçmeleri, 14-25 Haziran tarihlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacak.

calendar 04 Haziran 2025 20:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde altyapı seçmeleri, 14-25 Haziran'da yapılacak
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Gençlerbirliği Futbol Akademisi altyapı seçmeleri, 14-25 Haziran tarihlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Türk futboluna çok sayıda oyuncu kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni futbolcuları yetiştirmek için seçme yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 4-12 Haziran tarihlerinde alınacak.

Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.

 
 

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