Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 3-0 kazandı.



Gençlerbirliği'nin Olarenwaju Kayode'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldığı maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Lasse Nielsen ile 80 ve 87. dakikalarda Aliou Traore kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 29'a yükseltti. 8 maç sonra ilk kez yenilen Gençlerbirliği 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Eyüpspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.







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