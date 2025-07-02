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Gençler Türkiye Kürek Kupası yarışmacıları, Meriç Nehri'nde antrenman yapıyor

Gençler Türkiye Kupası'na katılacak sporcuların çalışmaları sürüyor

calendar 02 Temmuz 2025 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençler Türkiye Kürek Kupası yarışmacıları, Meriç Nehri'nde antrenman yapıyor
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Kupası'na katılacak sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Organizasyon, 11-13 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Geleceğin şampiyonlarının kürek çekeceği yarışlara Türkiye'nin farklı kulüplerinden yaklaşık 400 sporcu katılacak.


Organizasyonda yarışacak kürekçiler, madalya hedefiyle Meriç Nehri'nde antrenmanlarına devam ediyor.

 - "İyi bir yarış olacak"

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Doruk Girişmen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyon öncesi antrenmanların yoğunlaştığını söyledi.

Pek çok kulübün Meriç Nehri'nde kampa girdiğini belirten Girişmen, "İyi bir yarış olacak. Günde 2 antrenmanla sporcular organizasyona hazırlanıyor. Parkur çok güzel. Kulüplerin birçoğu burada. Kalabalık oldukça keyifleniyoruz. Gelecek hafta yapılacak şampiyonaya tüm sporseverleri bekliyoruz." dedi.

Girişmen, kulüp olarak yarışlara iyi hazırlandıklarını ve madalyaları toplamak istediklerini ifade etti.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Orhan Kaan Baran ise yarışlara günde çift antrenmanla hazırlandıklarını dile getirdi.

Madalya hedefiyle çalıştıklarını belirten Baran, "Kürek sporu, disiplin isteyen zorlu bir spor. İyi çalışarak gelecek haftaki yarışlarda kürsüye çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Poyraz Çelebi de zorlu antrenmanlarla yarışlara hazırlandıklarını belirtti.

 

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