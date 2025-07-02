Gençler Türkiye Kürek Kupası yarışmacıları, Meriç Nehri'nde antrenman yapıyor

- "İyi bir yarış olacak"

Kupası'na katılacak sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.Organizasyon,tarihlerinde Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek.Geleceğin şampiyonlarının kürek çekeceği yarışlara Türkiye'nin farklı kulüplerinden yaklaşık 400 sporcu katılacak.Organizasyonda yarışacak kürekçiler, madalya hedefiyle Meriç Nehri'nde antrenmanlarına devam ediyor.TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Doruk Girişmen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyon öncesi antrenmanların yoğunlaştığını söyledi.Pek çok kulübün Meriç Nehri'nde kampa girdiğini belirten Girişmen,dedi.Girişmen, kulüp olarak yarışlara iyi hazırlandıklarını ve madalyaları toplamak istediklerini ifade etti.TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Orhan Kaan Baran ise yarışlara günde çift antrenmanla hazırlandıklarını dile getirdi.Madalya hedefiyle çalıştıklarını belirten Baran,diye konuştu.Poyraz Çelebi de zorlu antrenmanlarla yarışlara hazırlandıklarını belirtti.