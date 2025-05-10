Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı,basın toplantısında Gedson Fernandes'in Benfica'daki yüzde 50 hakkını almadan transferine onay vermeyeceklerini söyledi.
Adalı'nın bu açıklamasının ardından gözler, Portekiz ekibi ile çözüme kavuşmayan görüşmelerin ikinci turuna çevrildi.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, REST ÇEKTİ
İlk turda yapılan pazarlıklarda siyah-beyazlılar, daha önce haklarının yarısını 6 milyon Euro'ya aldığı 26 yaşındaki futbolcu için yine aynı rakamları masaya getirdi ve Benfica'ya "Bonservisin yüzde 50'si için de anlaşalım. Anlaşamazsak bizim Gedson'la kontratımız devam ediyor. 3 yıl daha uzatır, oynatmaya devam ederiz" resti çekildi.
BENFICA KARAR VERMEK İÇİN ACELE ETMİYOR
Tecrübeli orta saha ile 2027'de bitecek sözleşmesini yenilemek için prensip anlaşmasına varılması, Beşiktaş'ın elindeki en büyük koz olarak duruyor. Portekiz ekibi ise karar vermek için acele etmiyor.
İKİ KULÜP YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TEKLİF VERMİŞTİ
Beşiktaş'ın yaz döneminde 30 milyon Euro civarında teklif beklediği Gedson Fernandes'e sezon öncesi Zenit 18 milyon Euro, Spartak Moskova ise 25 milyon Euro'luk teklifle gelmiş; her iki kulüp de parayı peşin ödeme taahhüdünde bulunmuştu.
Gedson Fernandes, yüzde yüz kartal olacak!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in kalan yüzde 50 hakkı için Benfica'ya rest çekti; anlaşma sağlanmazsa sözleşme uzatılacak.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı,basın toplantısında Gedson Fernandes'in Benfica'daki yüzde 50 hakkını almadan transferine onay vermeyeceklerini söyledi.
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