Gaziantep'ten yabancı kararı: 'Yanlış bir düşünce'

Futbol Kulübü Başkanı, Süper Lig'de değişeceği konuşulan yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Yabancı kuralının devam etmesi gerektiğini ancak takımların ilk 11'inde 2'si altyapıdan olmak üzere 4 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmesinin daha mantıklı olacağını ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi; "Yabancı sayısı kısıtlaması yerine farklı bir yöntem izlenilmeli. Yabancı sınırı deyip maliyetlerin düşürülmesi hesaplanıyor ancak bu kez de yerli oyuncuların fiyatı artacak. Bu bana göre yanlış bir düşünce. Avrupa kupalarında oynayan takımlar için de bir dezavantaj olacak.." dedi.