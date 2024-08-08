Gaziantep FK, savunmasını Bruno Viana ile güçlendirdi

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Coritiba'dan Brezilyalı stoper Bruno Viana'yı kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK, savunmasını Bruno Viana ile güçlendirdi
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08 Ağustos 2024 18:22
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi Brezilya 2. Ligi takımlarından Coritiba FC'de bulunan tecrübeli stoper Bruno Viana'nın kiralanması konusunda kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

Brezilyalı savunmacı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Dicle, Fevzi Uslu, Uğur Şireci ve Mustafa Kara'nın da katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Viana, geçen sezonu Suudi Arabistan 2. Ligi takımlarından Al Hazem'de kiralık geçirmişti.

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