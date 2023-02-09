Gaziantep FK kararını 1-2 gün içerisinde verecek

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, ligin geri kalan kısmıyla ilgili kararlarını kısa bir süre içerisinde vereceklerini söyledi.

Gaziantep FK'nın geçici başkanı Memik Yılmaz, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Başkan Memik Yılmaz, "Henüz ligin geri kalan kısmıyla ilgili kararımızı veremedik. Birkaç gün içerisinde durum değerlendirmesi yapmaya çalışıp kararımızı açıklayacağız. Bugün Kulüpler Birliği toplantısına uzaktan katılarak kendilerinden süre istedik. Onlar da bu durumumuzu anlayışla karşıladılar.

Bu arada toplantı sırasında Gaziantep'te 2 kez sarsıntı oldu. Sallantılar nedeniyle 2 kez internet kesildiği için çok sağlıklı bir görüşme yapamadık. Kulübümüzle ilgili durumlara bakarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nden süre istedik. Kararımızı birkaç gün içerisinde netleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.