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Gaziantep FK, Draguş için harekete geçti!

Gaziantep FK, Trabzonspor'da beklentileri veremeyen Denis Draguş için harekete geçti.

calendar 24 Haziran 2025 13:41
Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Draguş için harekete geçti!
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Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon kadro planlamasında dikkat çeken bir hamle için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla beklentilerin altında kalan Rumen futbolcu Denis Draguş'un, yeniden Gaziantep FK'ya dönme ihtimali doğdu. Kulüp yönetimi, oyuncunun kiralanması halinde anlaşmaya varmaya hazır.

TRABZONSPOR'DA BEKLENTİLERİ VEREMEDİ

2023-2024 sezonunda Gaziantep FK'da gösterdiği performansla dikkat çeken Denis Draguş, sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Ancak bordo-mavili formayla aradığını bulamayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde çıktığı 26 maçta yalnızca 3 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı.


Kariyerinde düşüş yaşayan Draguş'un, Trabzonspor'da mutsuz olduğu ve teknik heyetin de yeni sezon planlamasında oyuncuya yer vermeyi düşünmediği öğrenildi.

GAZİANTEP FK HAREKETE GEÇTİ

Gaziantep FK, daha önce başarıyla forma giyen Draguş'u yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini başlattı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, transferi bizzat Başkan Memik Yılmaz yürütüyor.

Yılmaz'ın, Trabzonspor Başkanı ile yaptığı görüşmede oyuncunun durumu netlik kazandı. Trabzonspor yönetimi, Denis Draguş'u öncelikle satmak istiyor. Ancak kiralık formülü devreye girerse, Gaziantep FK öncelikli aday. [Olay Medya]


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