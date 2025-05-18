Gaziantep FK'den gelecek için açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik sorumlu İbrahim Kürşat Daloğlu, "Bizim için zor olan tarafı, ben altyapı koordinatörüyüm. Sorumluluk yükü çok fazlaydı." dedi.



Teknik direktör Selçuk İnan'ın ayrılmasının ardından Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçta takımın başında sahaya çıkan Daloğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Çok güzel bir maç seyrettirdiklerine inandığını belirten Daloğlu, "Antalyaspor'u tebrik ediyoruz. Bu takım Selçuk hocanın eseri. Başta ona teşekkür etmek istiyorum. Bizim için zor olan tarafı, ben altyapı koordinatörüyüm. Sorumluluk yükü çok fazlaydı. Çok mutluyuz. Teknik direktörlük zor ve güzel bir şey. Hedefim, Türk futboluna yeni gençler kazandırmak. Semih Gülerler, Arda Gülerler, daha birçok yetenekli oyuncu yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.



