Galibiyeti kaybettikleri arkadaşlarına armağan ettiler

Serik Belediyespor 3-0'lık Nazilli galibiyetini kan kanserinden hayatını kaybeden takım arkadaşları Mümin Talip Pazarlı'ya armağan etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Galibiyeti kaybettikleri arkadaşlarına armağan ettiler
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19 Şubat 2024 14:42
Serik Belediyespor dün deplasmanda karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Serik Belediyesporlu futbolcular, kan kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden takım arkadaşları Mümin Talip Pazarlı'nın 3 numaralı formasıyla toplu fotoğraf çektirip, galibiyeti kendisine armağan etti.

Mümin Talip Pazarlı'nın naaşı, bugün öğle namazını müteakip İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Güzelce Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. Serik Belediyesporlu teknik heyet ve futbolcuların da cenazeye katılacağı belirtildi.

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