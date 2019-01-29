Galatasaray'ın teklif yükselttiği Ze Luis için yanıt!

BipSpor'un haberine göre; Rus ekibi, Ze Luis için 15 milyon euro istiyor. Galatasaray'ın Ze Luis'e ise yıllık 3,2 milyon euro maaş teklif ettiği ve golcü ismin bu rakamı kabul ettiği belirtildi.

Cape Verdeli golcü, 24 Ocak'ta Rus basınında yer alan Fenerbahçe ve Leeds United iddiaları üzerine basının karşısına çıkarak, "Spartak Moskova'dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Söylentilere aldırmıyorum. Tüm düşüncelerim Spartak'ın başarısıyla ilgili." demişti.

Spartak Moskova da 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada Ze Luis'i kış transfer döneminde göndermek gibi bir niyetleri olmadığını açıklamıştı. Spartak'ın açıklamalarında, "

" denilmişti.

Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan ve 1991 yılında Yeşil Burun Adaları'nda doğan Ze Luis, kariyerine ülkesinin Batuque takımında başladı. Daha sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına giden golcü, Braga, Videoton ve Spartak Moskova takımlarında oynadı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 17 maçta 2 gol attı.



Spartak Moskova'dan transfer etmek istediği Ze Luis için flaş bir gelişme yaşandı. Spartak Moskova'nın basın sözcüsü, Ze Luis hakkında önemli bir açıklama yaptı.Spartak Moskova'nın Ze Luis için yapılan 7.5 milyon euroluk teklifi reddetmesi üzerine Galatasaray, teklifini 10 milyon euroya çıkarttı.Spartak Moskova Basın Sözcüsü Leonid Trachtenberg, Rus basınına yaptığı açıklamalarda ise "Spartak, Luis Adriano, Fernando ve Ze Luis'i satmıyor. Bütün bu haberler saçmalık" ifadelerini kullandı.