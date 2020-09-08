Galatasaray'da Ozornwafor yine kiralanıyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ozorbwafor'u bu sezon da kadroda düşünmüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Ozornwafor yine kiralanıyor!
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08 Eylül 2020 09:49
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Valentine Ozornwafor ile yollar ayrılıyor.

Nijeryalı stoperin geçen sezon olduğu gibi yine bedelsiz olarak ekibi Almeria'ya kiralanacağı öğrenildi.

İspanyol kulübü Ozornwafor'un maaşının tamamını verecek.

21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu da Almeria'da geçirmiş ve 5 resmi maçta 1 gollük performansla oynamıştı.



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