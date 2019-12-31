Galatasaray'a transferi açıkladı: 'Evrak işleri kaldı'

1.5 YILLIĞINA KİRALIK ANLAŞMA

'ın sol bek transferinde anlaşmaya vardığıiçin kulübü'den resmi açıklama geldi.RB Leipzig Sportif Direktörü, evrak işlerinin tamamlanmasının ardından transferin açıklanacağını söylerken, "ifadelerini kullandı.Galatasray, 21 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.