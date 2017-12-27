Galatasaray'a sol bek için iki kötü haber!

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Juventus'un ara transferde göndermeye artık sıcak bakmadığı Asamoah'a mesaj gönderen sarı kırmızılı yönetim, belirsizliğe bir son verilmesini istedi.Juventus, Asamoah'a; A. Madrid, Filipe Luis'e ara transfer izni vermedi. Göztepe maçı sonrası, "Sol bek açığını gidermeliyiz" diyen Fatih Terim, yeni transferi 7-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılacak kampta görmek istiyor.Galatasaray'a Ocak ayında belirlediği 2 gözdesinden kötü haber geldi. Hem Kwadwo Asamoah, hem de Filipe Luis'in Ocak ayında Galatasaray'a transferi zora girdi. Sarı kırmızılı takımdaki sol bek krizine iki yıldız isimden birini alarak son vermek isteyen Galatasaray'a, Juventus ile Atletico Madrid Kulüplerinden beklenen haber gelmedi.İtalyan devi Ağustos ayında olduğu gibi sezon ortasında Asamoah'ı bırakmayı düşünmediklerini belirtti. Juventus Kulübü, İtalya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin olduğunu belirtip Asamoah'ın da takımın önemli parçası olduğunu ifade ederek, Ocak ayında transferinin mümkün olmadığını iletti.Galatasaray'ın Asamoah'ın ardından B planı olarak listede tuttuğu Filipe Luis için de aynı durumun geçerli olduğu ve Atletico Madrid'in Ocak ayında Brezilyalı sol bekin ayrılığına olumlu yaklaşmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Galatasaray'da sol bek arayışı hız kazandı.Teknik Direktör Fatih Terim'in de, ara transferde takviye yapılacak ilk mevkinin sol bek olduğunu belirterek "Şu anda takımda sol ayaklı sol bekimiz yok. Bu açığı kapatmalıyız" sözleri üzerine kollar sıvandı. Terim'in, sol bek transferinin, Antalya'da 7-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak devre arası kampına yetişmesini istediği öğrenildi.